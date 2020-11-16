Макрон раскритиковал англоязычную прессу: "Свободы забыты"

Англоязычные СМИ, рассуждая о трагедиях во Франции и Австрии, углубляются в дебри миграционной политики и прочих законотворческих изысков, а про насилие и радикальный исламизм пишут мало. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

За примерами Макрон далеко ходить не стал: недавний материал в The New York Times показался политику "попыткой оправдать насилие". Более того, в статье были искажены факты, касающиеся борьбы с радикальным исламизмом.

"Когда я вижу, как многие газеты, редакции которые, как мне кажется, находятся в странах, разделяющих наши ценности, пытаются оправдать насилие и заявляют, что проблема заключается во французском расизме и исламофобии, я могу ответить лишь одно: основные свободы забыты", — выступил с заявлением Макрон.

Ранее Макрон также отметил, что Франции не хватило международной поддержки, в которой страна нуждалась после атаки экстремистов.

По материалам сайта regnum. ru.