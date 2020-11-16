На протесты в Минске вышли пенсионеры

Продолжаются акции протестов в Минске: на этот раз несанкционированное шествие устроили пенсионеры.

Шествие уже превратилось в еженедельный ритуал: каждый понедельник минские пенсионеры "гуляют" по маршруту "проспект Независимости — площадь имени Якуба Коласа". Заграждения, которые встретились пенсионерам в районе площади Независимости, не стали для них преградой.

По данным местных СМИ, в колонну собрались несколько сотен пенсионеров, многие несут бело-красные флаги и плакаты с лозунгами. Слышны различные кричалки, в основном антиправительственные. По ходу шествия к колонне могут присоединиться все желающие.

Напомним, что многие дни "белорусских недель" уже заняты схожими мероприятиями. Так, по субботам в стране проходят "женские марши". Требования во всех случаях одни и те же — отставка Александра Лукашенко и проведение честных выборов.

По материалам сайта regnum.ru.