Пашинян отправит министра иностранных дел в отставку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что принял решение освободить от должности министра иностранных дел республики Зограба Мнацаканяна.

Об этом глава правительства сообщил во время выступления в парламенте.

Напомним, ранее в Ереване прошли массовые акции протеста из-за подписания соглашения о прекращении войны в Нагорном Карабахе.