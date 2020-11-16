Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что принял решение освободить от должности министра иностранных дел республики Зограба Мнацаканяна.
Об этом глава правительства сообщил во время выступления в парламенте.
Напомним, ранее в Ереване прошли массовые акции протеста из-за подписания соглашения о прекращении войны в Нагорном Карабахе.
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.