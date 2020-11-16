Санду раскрыла, как будет выстраивать общение с Россией

Одержавшая победу в выборах президента Молдавии Майя Санду рассказала, как будет выстраивать общение с Россией и другими странами.

Политик утверждает, что будет "соблюдать баланс" во внешней политике.