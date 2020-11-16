Одержавшая победу в выборах президента Молдавии Майя Санду рассказала, как будет выстраивать общение с Россией и другими странами.
Политик утверждает, что будет "соблюдать баланс" во внешней политике.
"Мы построим настоящий баланс во внешней политике, исходя из национальных интересов Молдовы, и прагматичный диалог со всеми странами, включая Румынию, Украину, европейские страны, Россию и США", — пояснила Санду.
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.