В ДНР оценили заявление Зеленского об "открытой Украине"

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна "открыта" для жителей непризнанных республик Донбасса.

Так он в очередной раз напомнил, что ДНР и ЛНР не открывают блок-посты для пересечения линии разграничения с Украиной. Заявление украинского лидера прокомментировал спикер парламента ДНР Владимир Бидёвка.