Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна "открыта" для жителей непризнанных республик Донбасса.
Так он в очередной раз напомнил, что ДНР и ЛНР не открывают блок-посты для пересечения линии разграничения с Украиной. Заявление украинского лидера прокомментировал спикер парламента ДНР Владимир Бидёвка.
"Это лишь очередной популистский ход. Нормальная работа пропускных пунктов может начаться только по согласованию с республиками и после нормализации эпидобстановки на Украине. Мы понимаем, что видимость "распахнутых ворот" между Донбассом и Украиной — это ловушка. Приглашение на казнь в самом прямом смысле этого слова", — пояснил политик.
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.