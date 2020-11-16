Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что добьётся отключения Минска от системы SWIFT.
Также оппозиционер планирует прекратить финансирование Белагропромбанка и Беларусбанка иностранными финансовыми структурами.
"Мы работаем, чтобы иностранные банки прекращали кредитовать и сотрудничать с белорусскими, в первую очередь государственными — это Беларусбанк и Белагропромбанком", — отметила Тихановская.
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.