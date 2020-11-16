Путин поздравил Майу Санду с победой на выборах президента Молдавии

Президент России Владимир Путин выразил надежду на конструктивное развитие отношений Кишинёва и Москвы при президентстве Майи Санду.

Российский лидер направил в адрес политика поздравительную телеграмму, пожелав ей благополучия, успехов и крепкого здоровья.