Президент России Владимир Путин выразил надежду на конструктивное развитие отношений Кишинёва и Москвы при президентстве Майи Санду.
Российский лидер направил в адрес политика поздравительную телеграмму, пожелав ей благополучия, успехов и крепкого здоровья.
"Рассчитываю, что ваша деятельность во главе государства будет способствовать конструктивному развитию отношений между нашими странами. Это, несомненно, отвечало бы коренным интересам народов России и Молдовы", — сказано в телеграмме.
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.