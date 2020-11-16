Додон призвал своих сторонников не выходить на митинги и протесты

Действующий молдавский лидер Игорь Додон, проигравший на президентских выборах, призвал своих сторонников к сдержанности.

Политик считает, что поддерживающие его граждан не должны поддаваться на провокации и участвовать в дестабилизации обстановки.