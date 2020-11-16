Действующий молдавский лидер Игорь Додон, проигравший на президентских выборах, призвал своих сторонников к сдержанности.
Политик считает, что поддерживающие его граждан не должны поддаваться на провокации и участвовать в дестабилизации обстановки.
"Я прошу своих сторонников не поддаваться на провокации и не выходить на улицы, я призываю к спокойствию, нам не нужна дестабилизация. Но законные этапы для опротестования результатов выборов нужно пройти", — призвал Додон.
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.