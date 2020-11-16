Действующий президент Молдавии Игорь Додон поздравил своего оппонента Майу Санду с победой на выборах главы государства.
Однако политик пока не стал признавать своё поражение, поскольку решил дождаться окончания проверок о нарушениях в избирательном процессе.
"Предварительные результаты показали, что Майя Санду одержала победу. Я поздравляю ее с предварительной победой, но точка в избирательном процессе будет поставлена, когда будут проверены все сообщения о нарушениях", — сообщил Додон журналистам.
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.