Додон поздравил Санду с победой на выборах

Действующий президент Молдавии Игорь Додон поздравил своего оппонента Майу Санду с победой на выборах главы государства.

Однако политик пока не стал признавать своё поражение, поскольку решил дождаться окончания проверок о нарушениях в избирательном процессе.