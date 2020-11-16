Белорусский лидер Александр Лукашенко пообещал ко Всебелорусскому народному собранию перераспределить президентские полномочия.

Сделать он это собирается "справедливо, честно, а также не уходя от ответственности".

"Дальше — больше: ко Всебелорусскому народному собранию я обещаю вам распределить полномочия честно, справедливо, не уходя от ответственности. Острых вопросов для общества у нас немного: мы уже приняли всякие решения. И вы прекрасно знаете, что принимал их в основном президент, подставляя себя под острую критику общества. Но я понимал, что без них страны быть не может", — утверждает Лукашенко.