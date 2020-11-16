Шведские СМИ: действия Трампа могут стать катализатором беспорядков

Неприятные для американского общества последствия могут иметь регулярно "вбрасываемые" обвинения Дональда Трампа о фальсификации выборов в США. Эксперты шведского издания Dagens Nyheter проанализировали ситуацию и пришли к выводу: Америка может погрязнуть в насилии и беспорядках.

По мнению журналистов Dagens Nyheter, юридически шансы Трампа тают с каждым днём, несмотря на приличное количество исков. Однако президент и в СМИ, и в социальных сетях продолжает "гнуть свою линию", что может плохо кончиться для страны в целом.

"Его сообщения, несомненно, вызвали энтузиазм среди его разочарованных, сердитых и часто крайне вооруженных сторонников", — отмечают журналисты.

И это не просто предсказание: это реальность, поскольку по всей стране уже проходят протесты.Так, на минувших выходных в Вашингтоне не смогли мирно разойтись сторонники и противники Трампа, среди которых полицейские вычислили активистов ультраправой организации Proud Boys…

По материалам сайта regnum. ru.