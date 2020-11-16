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Эрдоган "разжигает" спор с Кипром: "Там живут два разных народа"

Очередную порцию масла в огонь конфликта на спорном шельфе подлил президент Турции, Реджеп Тайип Эрдоган. По его мнению, на Кипре располагаются "два отдельных государства".

Эрдоган "разжигает" спор с Кипром: "Там живут два разных народа"

Напомним суть проблемы: Турция претендует на добычу газа в районе континентального шельфа, однако юридически район принадлежит Кипру. Более того — там расположена "исключительная экономическая зона" Кипра, что неоднократно отмечал президент страны Никос Анастасиадис.

Эрдоган с такой позицией не согласен — дело в том, что на Кипре живут и представители турецкого народа, которые даже "признаны" Турцией как Турецкая Республика Северного Кипра.

"На Кипре есть два разных народа и два отдельных государства. Решение о двух государствах должно обсуждаться на основе суверенного равенства", — высказался Эрдоган.

Президент Турции уверен: турков на Кипре всегда игнорировали, оставляя один на один с проблемами, а также неоднократно лишали их прав.

По материалам сайта regnum. ru.

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