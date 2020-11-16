Премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил на себя ответственность за происходящее в Нагорном Карабахе.
"Конечно, я понимаю, что главным ответственным за данную ситуацию являюсь я", — отметил политик.
Напомним, Пашинян подписал соглашение о прекращении войны в регионе, согласно которому Азербайджану отходит часть территорий непризнанной республики.
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.