Пашинян признал, что несёт ответственность за происходящее в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил на себя ответственность за происходящее в Нагорном Карабахе.

"Конечно, я понимаю, что главным ответственным за данную ситуацию являюсь я", — отметил политик.

Напомним, Пашинян подписал соглашение о прекращении войны в регионе, согласно которому Азербайджану отходит часть территорий непризнанной республики.