Трамп: иски против нечестных выборов подают даже простые американцы

Дональд Трамп высказался по поводу "незаконных выборов", сообщив, что впереди суды страны ожидают "новые крупные иски" за авторством его команды. Президент США уверен: выборы прошли незаконно.

Рассказывая о ситуации с подсчётом голосов, Трамп отметил: исков уже множество, и подают их не только юристы его команды, но и простые жители США, которые тоже поняли суть махинаций с голосами.

"Многие судебные иски, поданные по всей стране, были не нашего авторства! Их подавали люди, которые видели ужасные злоупотребления. Наши иски, показывающие неконституционность выборов 2020 года и возмущение действиями, которые позволили изменить результаты, скоро будут поданы!", — рассказал Трамп.

Трамп всё ещё придерживается версии, что Джо Байден выиграл нечестным путём: по его данным, многие наблюдатели от республиканцев не были допущены к проверке процедуры подсчёта, а некоторым и вовсе угрожали.

По материалам сайта rg. ru.