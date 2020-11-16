Дональд Трамп высказался по поводу "незаконных выборов", сообщив, что впереди суды страны ожидают "новые крупные иски" за авторством его команды. Президент США уверен: выборы прошли незаконно.
Рассказывая о ситуации с подсчётом голосов, Трамп отметил: исков уже множество, и подают их не только юристы его команды, но и простые жители США, которые тоже поняли суть махинаций с голосами.
"Многие судебные иски, поданные по всей стране, были не нашего авторства! Их подавали люди, которые видели ужасные злоупотребления.
Наши иски, показывающие неконституционность выборов 2020 года и возмущение действиями, которые позволили изменить результаты, скоро будут поданы!", — рассказал Трамп.
Трамп всё ещё придерживается версии, что Джо Байден выиграл нечестным путём: по его данным, многие наблюдатели от республиканцев не были допущены к проверке процедуры подсчёта, а некоторым и вовсе угрожали.
По материалам сайта rg. ru.
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