Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Степан Джигарханян опубликовал последнее фото приёмного отца
В Екатеринбурге подросток погиб, выпав из окна многоэтажки
В Хабаровском крае блогера задержали по подозрению в убийстве
Первый регион в России ввёл локдаун из-за коронавируса
В Охотском море спасли рыбака, у которого случился инфаркт
Алла Пугачёва и Максим Галкин отметили важную дату
В результате пожара в румынской больнице погибли 10 человек
Учёные назвали напитки, которые "убивают" коронавирус
Под Новосибирском беговая дорожка насмерть придавила 5-летнего мальчика

Кургинян: Пашинян развернул полномасштабные репрессии

В Армении начались жёсткие подавления всех "несогласных с миром" — в частности, многих жителей страны арестовали в собственных домах. Однако такие меры лишь "разогреют" протестные настроения, уверен лидер движения "Суть времени" Сергей Кургинян.

Кургинян: Пашинян развернул полномасштабные репрессии

Рассказывая про происходящее в Армении, Кургинян отметил: все события были спланированы так, чтобы проиграть войну Азербайджану.

"Теперь это стало ещё более ясно, что он делал всё, чтобы проиграть эту войну. Подряд, все по всем направлениям. Это несколько разогрело армянское общество. Может быть и недостаточно, но довольно серьёзно.

Пашинян развернул полномасштабные репрессии… Это главный демократ. У нас что ни демократы, то тоталитарные репрессии", — высказался Кургинян.

Напомним, что ранее в сети появились кадры, на которых население некоторых районов НКР сжигает свои дома и эвакуируется в сторону Армении.

По материалам сайта regnum. ru.

Последние материалы
Степан Джигарханян опубликовал последнее фото приёмного отца
В Екатеринбурге подросток погиб, выпав из окна многоэтажки
В Хабаровском крае блогера задержали по подозрению в убийстве
Первый регион в России ввёл локдаун из-за коронавируса
В Охотском море спасли рыбака, у которого случился инфаркт
Алла Пугачёва и Максим Галкин отметили важную дату
В результате пожара в румынской больнице погибли 10 человек
Учёные назвали напитки, которые "убивают" коронавирус
Под Новосибирском беговая дорожка насмерть придавила 5-летнего мальчика
В Иркутской области дорогу посыпали песком с человеческими костями
Популярное
Российский шоу-бизнес
Штурм объяснила, зачем Колтовой взял замужнюю женщину в полёт

Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.

Штурм объяснила, зачем Колтовой взял замужнюю женщину в полёт
Джигарханян перед смертью повторно женился на Татьяне Власовой
Российский шоу-бизнес
Джигарханян перед смертью повторно женился на Татьяне Власовой
Кремль
"Боитесь?": Путин пошутил на совещании с военными
Российский шоу-бизнес
Бывшая жена Джигарханяна отказалась прийти на его похороны
Василий Амирджанов "Роскосмос" может стать торгово-развлекательным холдингом Василий Амирджанов Игорь Буккер Археологи отыскали место совершения чудес Иисусом Игорь Буккер Любовь Степушова Надо ли принимать Карабах в состав Российской Федерации? Любовь Степушова
Комментарии
"Декоммунизация" Тарусы — предтеча "ленинопада" и майдана?
У Белоруссии есть только два возможных пути
"Декоммунизация" Тарусы — предтеча "ленинопада" и майдана?
У Белоруссии есть только два возможных пути
Обама выразил уверенность, что Байден станет президентом
Соловьевские трели от "армянского радио"
Москвичи переезжают в Крым: мнения и советы
Буланова считает идею Меладзе бессмысленной
В Минске разогнали "площадь перемен"
Трамп стал полностью седым после выборов
Валуев попросил Меладзе не лишать россиян праздника
У Белоруссии есть только два возможных пути
Член-корреспондент РАН Виктор Сидоренко: "Встречи на атомных перекрестках"
У Белоруссии есть только два возможных пути
Москвичи переезжают в Крым: мнения и советы
Грузия поняла, кто оказался победителем в Карабахе
Приднестровье может объединиться только с Россией
Яндиев пообещал "раскрыть правду" о драке с Харитоновым
Нападки Александра Дворкина на индуистов России. Рассказ потерпевшего
Грузия поняла, кто оказался победителем в Карабахе
У Белоруссии есть только два возможных пути
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников