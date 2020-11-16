СМИ: Фонд Байдена по борьбе с раком собрал миллионы. И куда они делись?

По сообщениям американских СМИ, благотворительная организация по борьбе с раком, созданная Джо Байденом, "не выделила ни одного доллара на медицинские исследования", а большая часть наличных средств группы пошла на щедрые зарплаты.

" Благотворительная организация, созданная после того, как старший сын Байдена, Бо, умер от рака мозга в 2015 году, заявляет, что ее миссия состоит в том, чтобы "разработать и стимулировать внедрение решений для ускорения прогресса в области профилактики рака, выявления, диагностики, исследований и ухода. Однако, федеральные налоговые документы показывают, что фонд Байдена по борьбе с раком, основанный в 2017 году бывшим вице-президентом и его женой Джилл, не распределяла гранты в течение первых двух лет своей деятельности", — сообщает The New York Post.

Daily Mail подтвердила любопытные "открытия" коллег после того, как также изучила налоговые документы организации.

Согласно сообщениям двух изданий, благотворительная организация Байдена собрала $ 4809 619 в виде взносов в 2017 и 2018 финансовых годах, потратив $3 070 301 на зарплату сотрудников в эти два года.

Например, Грегори Саймон, бывший исполнительный директор Pfizer и лоббист здравоохранения, который был назначен президентом организации, получил $429 850 в 2018 финансовом году, почти удвоив свою зарплату по сравнению с предыдущим годом.

Как и Байден, Саймон был членом администрации Обамы, возглавляя целевую группу Белого дома по борьбе с раком.

"Дорожные расходы также резко возросли в период с 2017 по 2018 год несмотря на то, что организация никогда не вносила финансового вклада в исследования рака. Ранее группа заявляла, что ее основной целью является повышение доступности и доступности лечения рака, а не сбор средств для поиска лекарства.

После того, как сам Байден и его супруга в июле 2019 года "отошли от дел", чтобы погрузиться в президентскую гонку, благотворительная организация "приостановила" свою деятельность.

Трамп: я же вам говорил, что он коррумпирован

История привлекла внимание президента США Дональда Трампа, который ретвитнул ее без комментариев.

Трамп ранее называл семью Байдена "преступным предприятием" и говорил, что предполагаемое участие бывшего вице-президента в теневых сделках с иностранными компаниями показывает, что Байден является " коррумпированным" политиком.