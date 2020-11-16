Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Китаец купил на аукционе в Бельгии голубя за €1,6 млн
В Азии "родился" крупнейший торговый блок в мире
В Свердловской области пропавшая 11-летняя девочка найдена мёртвой
Найден ответ на вопрос: почему COVID "щадит" детей
Ушёл из жизни актёр Юрий Черкасов
У Молдавии новый президент? Санду объявила о победе на выборах
Украинский спецназ отрепетировал военный захват Крыма
В США опасаются, что "Посейдон" обрушит на них "радиоактивное цунами"
Володе Зеленскому надо беспокоиться о себе – считает Лукашенко

СМИ: Фонд Байдена по борьбе с раком собрал миллионы. И куда они делись?

По сообщениям американских СМИ, благотворительная организация по борьбе с раком, созданная Джо Байденом, "не выделила ни одного доллара на медицинские исследования", а большая часть наличных средств группы пошла на щедрые зарплаты.

СМИ: Фонд Байдена по борьбе с раком собрал миллионы. И куда они делись?

" Благотворительная организация, созданная после того, как старший сын Байдена, Бо, умер от рака мозга в 2015 году, заявляет, что ее миссия состоит в том, чтобы "разработать и стимулировать внедрение решений для ускорения прогресса в области профилактики рака, выявления, диагностики, исследований и ухода. Однако, федеральные налоговые документы показывают, что фонд Байдена по борьбе с раком, основанный в 2017 году бывшим вице-президентом и его женой Джилл, не распределяла гранты в течение первых двух лет своей деятельности", — сообщает The New York Post.

Daily Mail подтвердила любопытные "открытия" коллег после того, как также изучила налоговые документы организации.

Согласно сообщениям двух изданий, благотворительная организация Байдена собрала $ 4809 619 в виде взносов в 2017 и 2018 финансовых годах, потратив $3 070 301 на зарплату сотрудников в эти два года.

Например, Грегори Саймон, бывший исполнительный директор Pfizer и лоббист здравоохранения, который был назначен президентом организации, получил $429 850 в 2018 финансовом году, почти удвоив свою зарплату по сравнению с предыдущим годом.

Как и Байден, Саймон был членом администрации Обамы, возглавляя целевую группу Белого дома по борьбе с раком.

"Дорожные расходы также резко возросли в период с 2017 по 2018 год несмотря на то, что организация никогда не вносила финансового вклада в исследования рака. Ранее группа заявляла, что ее основной целью является повышение доступности и доступности лечения рака, а не сбор средств для поиска лекарства.

После того, как сам Байден и его супруга в июле 2019 года "отошли от дел", чтобы погрузиться в президентскую гонку, благотворительная организация "приостановила" свою деятельность.

Трамп: я же вам говорил, что он коррумпирован

История привлекла внимание президента США Дональда Трампа, который ретвитнул ее без комментариев.

Трамп ранее называл семью Байдена "преступным предприятием" и говорил, что предполагаемое участие бывшего вице-президента в теневых сделках с иностранными компаниями показывает, что Байден является " коррумпированным" политиком.

Последние материалы
СМИ: Фонд Байдена по борьбе с раком собрал миллионы. И куда они делись?
В Свердловской области пропавшая 11-летняя девочка найдена мёртвой
SpaceX Dragon стартовал к МКС с мыса Канаверал
New York Post: жители Нью-Йорка массово покидают город
Найден ответ на вопрос: почему COVID "щадит" детей
Польша обвинила Россию в нанесении ущерба ее имиджу в глазах Запада
Ушёл из жизни актёр Юрий Черкасов
У Молдавии новый президент? Санду объявила о победе на выборах
Украинский спецназ отрепетировал военный захват Крыма
В США опасаются, что "Посейдон" обрушит на них "радиоактивное цунами"
Популярное
Российский шоу-бизнес
Штурм объяснила, зачем Колтовой взял замужнюю женщину в полёт

Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.

Штурм объяснила, зачем Колтовой взял замужнюю женщину в полёт
Джигарханян перед смертью повторно женился на Татьяне Власовой
Российский шоу-бизнес
Джигарханян перед смертью повторно женился на Татьяне Власовой
Кремль
"Боитесь?": Путин пошутил на совещании с военными
Российский шоу-бизнес
Бывшая жена Джигарханяна отказалась прийти на его похороны
Василий Амирджанов "Роскосмос" может стать торгово-развлекательным холдингом Василий Амирджанов Игорь Буккер Археологи отыскали место совершения чудес Иисусом Игорь Буккер Любовь Степушова Надо ли принимать Карабах в состав Российской Федерации? Любовь Степушова
Комментарии
"Декоммунизация" Тарусы — предтеча "ленинопада" и майдана?
У Белоруссии есть только два возможных пути
"Декоммунизация" Тарусы — предтеча "ленинопада" и майдана?
У Белоруссии есть только два возможных пути
Обама выразил уверенность, что Байден станет президентом
Соловьевские трели от "армянского радио"
Москвичи переезжают в Крым: мнения и советы
Буланова считает идею Меладзе бессмысленной
В Минске разогнали "площадь перемен"
Трамп стал полностью седым после выборов
Валуев попросил Меладзе не лишать россиян праздника
У Белоруссии есть только два возможных пути
Член-корреспондент РАН Виктор Сидоренко: "Встречи на атомных перекрестках"
У Белоруссии есть только два возможных пути
Москвичи переезжают в Крым: мнения и советы
Грузия поняла, кто оказался победителем в Карабахе
Приднестровье может объединиться только с Россией
Яндиев пообещал "раскрыть правду" о драке с Харитоновым
Нападки Александра Дворкина на индуистов России. Рассказ потерпевшего
Грузия поняла, кто оказался победителем в Карабахе
У Белоруссии есть только два возможных пути
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников