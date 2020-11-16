Высокопоставленный представитель польской разведки обвинил Москву в стремлении запятнать репутацию страны за рубежом.
Напомним, в последнее время Варшава подвергается интенсивной критике ЕС из-за ограничений на аборты и права ЛГБТ.
"Россия пытается оклеветать, спровоцировать и ослабить имидж Польши на международной арене как среди партнеров страны по Евросоюзу, так и среди партнеров по НАТО" — заявил Станислав Зарин, пресс-секретарь польского министра-координатора спецслужб, курирующих внутреннюю безопасность в интервью местному новостному порталу CyberDefence24. pl.
По его словам, Россия хочет, чтобы Польша рассматривалась как страна, которая постоянно создает проблемы в Европе и представляет угрозу стабильности и функционированию Европейского Сообщества.
Зарин настаивает, что
"интриги России являются самой большой угрозой для страны и основаны на манипулировании имиджем Польши, НАТО и Запада.Россия делает это, указывая на неэффективность военного блока и тем самым запятнав свой имидж.это было частью более широкого спектра мер, включая разведывательную деятельность, военные провокации и агрессивную дипломатию".
В воскресенье председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв, комментируя для РБК заявления Зарина сказал, что они "не основаны на реальности".
"Официальные лица в Москве никогда не предъявляли такого рода претензий Польше, но варшавские политики часто описывают Россию, ее внутреннюю и внешнюю политику совершенно неподобающим образом.Польша последовательно разыгрывает российскую карту, в то время как Россия не разыгрывает польскую", — подчеркнул сенатор.
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