Воскресенье в Белоруссии: светошумовые гранаты и 500 задержанных

В воскресенье в Белоруссии ставший традиционным протест "выходного дня" отличался от предыдущих, по оценкам местных СМИ, "повышенной напряжённостью".

Шествия и митинги были, как заявили лидеры оппозиции, посвящены памяти Романа Бондаренко — оппозиционного активиста, который скончался в одной из минских больниц.

Демонстранты в столице Минске столкнулись с ОМОНом, спецназом и военными. Многочисленные кадры с минских улиц показывают, что силовики с протестущими "не церемонились" — использовали светошумовые гранаты для разгона толпы.

Столбы слезоточивого газа поднимались в небо, когда колонны демонстрантов направлялись к центру города.

В Минске сейчас. Около стихийного мемориала Площадь Перемен pic.twitter.com/tn38O1nyjo — George Costanza (@Dodeskaden2) November 15, 2020

По сообщениям наблюдателей из "Вясны", которая финансируется базирующимся в Лондоне белорусским бизнесменом, 15 ноября по всей Беларуси было задержано по меньшей мере 500 человек. Большинство — в Минске. Много арестованных в Бресте и Молодечно, а также в Витебской, Гомельской, Гродненской и других областях.