Володе Зеленскому надо беспокоиться о себе – считает Лукашенко

На состоявшейся встрече белорусского президента с представителями СМИ нескольких "постсоветских стран" журналист из Украины поинтересовался у Александра Лукашенко, как он расценивает слова Владимира Зеленского о том, чтобы не называть его президентом.

По словам Лукашенко, Зеленского сейчас должно волновать только то, что его самого скоро могут перестать называть президентом:

"Надо умудриться за 1,5 — 2 года обвалить доверие к себе со стороны народа с 77% до 28%. Поэтому грубо скажу: "Чья бы корова мычала, а Зеленского — молчала".

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