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Тихановская объявила дату Народного Трибунала

В воскресенье, 15 ноября, ставший уже традиционным в Белоруссии "протест выходного дня", организаторы назвали митингом памяти Романа Бондаренко.

Тихановская объявила дату Народного Трибунала

Напомним, 31-летний минчанин был доставлен в больницу избитым и позже скончался от полученных травм. Хотя расследование ещё не закончено, оппозиция уже назначила его "жертвой режима".

Так называемая "народный президент Беларуси" Светлана Тихановская, по-прежнему находящаяся за границей, в очередном видеоинтервью объявила, что на марш памяти "вышла вся страна: вышли областные города, вышли маленькие города и, конечно, Минск".

"Мы не простим смерти Романа Бондаренко.будем неделя за неделей исполнять план Народного Трибунала, чтобы жизням невинных людей больше не угрожали преступники.

мы перестаём ждать, что режим развалится сам. Каждый из нас может найти свою форму протеста — будь то забастовки, многотысячные марши, одиночные пикеты, экономический бойкот или сбор свидетельств преступлений против народ", — написала Тихановская в своём ТГ-канале.

И объявила, что на 20 декабря намечено проведение Народного Трибунала. Что это за акция, как именно будет проходить, кто станет "подсудимым" "президент Света" пока не поясняет.

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