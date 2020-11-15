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Российские военные создают Центр гуманитарного реагирования в Карабахе

Российские военные приступили к созданию центра гуманитарного реагирования в Степанакерте, столице Нагорно-Карабахского региона.

Российские военные создают Центр гуманитарного реагирования в Карабахе. карта Карабах
©минобороны РФ

Напомним, перемирие между Арменией и Азербайджаном было заключено при посредничестве России в минувший понедельник, 9 ноября. В рамках перемирия российские миротворцы вошли в Нагорный Карабах, чтобы разъединить враждующие стороны и пресечь любые возможные провокации.

"Российские миротворцы уже приступили к созданию в Степанакерте центра гуманитарного реагирования, — говорится в заявлении Минобороны. — По плану, который будет полностью введен в эксплуатацию через неделю, военные, аварийные службы и другие российские ведомства будут работать рука об руку, чтобы обеспечить безопасное передвижение гражданских лиц по мере вступления в силу условий азербайджано-армянского перемирия".

В ближайшие дни российские войска в крупнейшем городе Нагорного Карабаха также будут усилены пограничниками и спасателями из различных федеральных ведомств.

Лидер Нагорного Карабаха Араик Арутюнян заявил, что приветствует создание российского Центра гуманитарного реагирования, учитывая ситуацию в регионе, возникшую в результате того, что он назвал "агрессией Азербайджана"."

Первые подразделения миротворцев, прибывшие в Нагорный Карабах в начале этой недели, уже работают над обеспечением безопасного возвращения тех, кто бежал от боевых действий в регионе, населенном этническими армянами, но считающемся Азербайджаном частью своей территории.

Так, в субботу, 14 ноября, российские войска сопровождали девять автобусов, перевозивших 250 человек по Лачинскому коридору, и еще около 450 беженцев вернулись по этому же маршруту в воскресенье.

Поскольку контроль над некоторыми районами Нагорного Карабаха был передан Азербайджану в рамках перемирия, 6-километровый горный перевал является единственным оставшимся маршрутом, соединяющим Нагорный Карабах с Арменией. Российские миротворцы будут защищать эту жизненно важную артерию, по крайней мере, в течение следующих пяти лет.

"Режим прекращения огня был соблюден по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе в воскресенье, — сообщили в Минобороны. — Российские миротворцы наблюдают за ситуацией с 18 наблюдательных постов, установленных по всему региону".

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