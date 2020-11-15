Нелюбовь и презрение по отношению к России заложена в польской культуре.

Такое мнение высказал порталу "Ура.ру" старший научный сотрудник Центра военной истории России при РАН, кандидат исторических наук Александр Малов.

"Польская классическая литература формировалась в эпоху национализма, тогда, когда государство было разделено между Россией, Австрией и Пруссией. Культура во многом строилась на переживании того проигрыша в противостоянии Речи Посполитой и Московского государства. Поляки получили определенную дозу национализма при воспитании и чтении классической польской литературы", — пояснил эксперт.