Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что Джо Байден победил на президентских выборах, поскольку они были сфальсифицированы.
"Он победил, потому что выборы были сфальсифицированы. Не было никаких наблюдателей за голосованием и подсчетом голосов", — пишет американский лидер.
По мнению Трампа, к фальсификациям с голосами причастна компания Dominion, которая разрабатывала программное обеспечение для проведения голосования.
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.