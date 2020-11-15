Трамп признал в Twitter, что проиграл Байдену

Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что Джо Байден победил на президентских выборах, поскольку они были сфальсифицированы.

"Он победил, потому что выборы были сфальсифицированы. Не было никаких наблюдателей за голосованием и подсчетом голосов", — пишет американский лидер.

По мнению Трампа, к фальсификациям с голосами причастна компания Dominion, которая разрабатывала программное обеспечение для проведения голосования.