Президентство Трампа стоило ему одного миллиарда долларов

За последние пять лет президент США Дональд Трамп потерял около 20% своего состояния и опустился в рейтинге самых богатых американцев журнала Forbes.

По подсчётам издания, за период президентства политик потерял около миллиарда долларов.

Только в 2020 году Трамп потерял почти 600 миллионов долларов из-за пандемии, которая привела к падению спроса на недвижимость.