За последние пять лет президент США Дональд Трамп потерял около 20% своего состояния и опустился в рейтинге самых богатых американцев журнала Forbes.
По подсчётам издания, за период президентства политик потерял около миллиарда долларов.
Только в 2020 году Трамп потерял почти 600 миллионов долларов из-за пандемии, которая привела к падению спроса на недвижимость.
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.