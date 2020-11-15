Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Степаненко продолжает опровергать сообщения о своей болезни
Силовики в Минске применили светошумовые гранаты против протестующих
Почему молчит жена Артёма Дзюбы?
Пушков объяснил, кто портит имидж Польши
Против протестующих в Минске применили слезоточивый газ
Часть военных НКР могут стать партизанами
Бывший муж Полины Гагариной сделал смелое признание
В Калининграде произошло массовое отравление в школьной столовой
За смерть Дмитрия Марьянова до сих пор никто не наказан

Назван главный цвет 2021 года

Финская компания Tikkurila представила главный цвет 2021 года — кумулус. Это спокойный светло-голубой оттенок, который, по мнению компании, "дарит уверенность в завтрашнем дне".

"Голубой вселяет чувство надежды. И именно сейчас, больше, чем когда-либо, надежда — это то, что нам нужно, чтобы преодолеть все трудности. Голубой — цвет уверенности в том, что после дождя откроется ясное небо", — отметила эксперт по цвету Ирина Ханхисало.

 

Последние материалы
Мама актёра Александра Числова нашлась
Назван главный цвет 2021 года
Как Анастасия Заворотнюк может отреагировать на слухи об изменах мужа
Реаниматолог озвучил возможные причины быстрой выписки Хрусталёва 
Степаненко продолжает опровергать сообщения о своей болезни
Силовики в Минске применили светошумовые гранаты против протестующих
Почему молчит жена Артёма Дзюбы?
Пушков объяснил, кто портит имидж Польши
Против протестующих в Минске применили слезоточивый газ
Часть военных НКР могут стать партизанами
Популярное
Российский шоу-бизнес
Штурм объяснила, зачем Колтовой взял замужнюю женщину в полёт

Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.

Штурм объяснила, зачем Колтовой взял замужнюю женщину в полёт
Лукашенко высказался о смерти Джигарханяна
Новости Белоруссии
Лукашенко высказался о смерти Джигарханяна
Российский шоу-бизнес
Названа причина смерти Джигарханяна
Российский шоу-бизнес
Джигарханян перед смертью повторно женился на Татьяне Власовой
Игорь Буккер Археологи отыскали место совершения чудес Иисусом Игорь Буккер Василий Амирджанов Военно-патриотические игры пройдут в "концлагере" Василий Амирджанов Любовь Степушова Надо ли принимать Карабах в состав Российской Федерации? Любовь Степушова
Комментарии
Москвичи переезжают в Крым: мнения и советы
Грузия поняла, кто оказался победителем в Карабахе
Приднестровье может объединиться только с Россией
Яндиев пообещал "раскрыть правду" о драке с Харитоновым
Нападки Александра Дворкина на индуистов России. Рассказ потерпевшего
Грузия поняла, кто оказался победителем в Карабахе
У Белоруссии есть только два возможных пути
Надо ли принимать Карабах в состав Российской Федерации?
Надо ли принимать Карабах в состав Российской Федерации?
Москвичи переезжают в Крым: мнения и советы
Кому достанется наследство Армена Джигарханяна?
Надо ли принимать Карабах в состав Российской Федерации?
Надо ли принимать Карабах в состав Российской Федерации?
Москвичи переезжают в Крым: мнения и советы
Москвичи переезжают в Крым: мнения и советы
Против лома: России нечем ответить западным IT-гигантам?
Военно-патриотические игры пройдут в "концлагере"
Как Польша удивила Еврокомиссию: новые иски к "Газпрому"
Как Польша удивила Еврокомиссию: новые иски к "Газпрому"
Грузия поняла, кто оказался победителем в Карабахе
Власть не может дать народу "светлое будущее"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников