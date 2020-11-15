Финская компания Tikkurila представила главный цвет 2021 года — кумулус. Это спокойный светло-голубой оттенок, который, по мнению компании, "дарит уверенность в завтрашнем дне".

"Голубой вселяет чувство надежды. И именно сейчас, больше, чем когда-либо, надежда — это то, что нам нужно, чтобы преодолеть все трудности. Голубой — цвет уверенности в том, что после дождя откроется ясное небо", — отметила эксперт по цвету Ирина Ханхисало.