Силовики в Минске применили светошумовые гранаты против протестующих

В центре Минска у станции метро "Пушкинская" прозвучали звуки, похожие на взрывы светошумовых гранат.

Об этом сообщил корреспондент РИА "Новости" с места событий. В районе происшествия находятся несколько водомётов и автобусов с бойцами внутренних войск.

Ранее возле этой же станции метро был применён слезоточивый газ, чтобы разбить сцепку протестующих.