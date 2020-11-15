В центре Минска у станции метро "Пушкинская" прозвучали звуки, похожие на взрывы светошумовых гранат.
Об этом сообщил корреспондент РИА "Новости" с места событий. В районе происшествия находятся несколько водомётов и автобусов с бойцами внутренних войск.
Ранее возле этой же станции метро был применён слезоточивый газ, чтобы разбить сцепку протестующих.
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.