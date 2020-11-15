Пушков объяснил, кто портит имидж Польши

На данный момент Польша является страной, которая постоянно создаёт проблемы Европе.

Такое мнение выразил российский сенатор Алексей Пушков. Примечательно, что, по мнению политика, ухудшению имиджа Польши не способствует Россия.