На данный момент Польша является страной, которая постоянно создаёт проблемы Европе.
Такое мнение выразил российский сенатор Алексей Пушков. Примечательно, что, по мнению политика, ухудшению имиджа Польши не способствует Россия.
"Оно вызвано тем, что внутренняя политика Польши не вписывается в требования и ценности ЕС", — отметил Пушков.
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.