Силовики в Минске применили слезоточивый газ против протестующих, которые стали в сцепку у метро "Пушкинская".
Ранее возле станции метро были задержаны несколько десятков человек. Именно здесь белорусская оппозиция хотела начать несанкционированный протестный марш.
После распыления слезоточивого газа протестующие разбежались в разные стороны.
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.