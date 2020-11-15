Против протестующих в Минске применили слезоточивый газ

Силовики в Минске применили слезоточивый газ против протестующих, которые стали в сцепку у метро "Пушкинская".

Ранее возле станции метро были задержаны несколько десятков человек. Именно здесь белорусская оппозиция хотела начать несанкционированный протестный марш.

После распыления слезоточивого газа протестующие разбежались в разные стороны.