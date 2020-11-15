В Минске у станции метро "Пушкинская" начали задерживать протестующих, которые выступают против белорусского лидера Александра Лукашенко.
Около станции метро уже собрались несколько сотен человек. Там же дежурят несколько автобусов милиции и внутренних войск, вооружённых огнестрельным оружием.
На данный момент уже было задержано около 20 человек.
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.