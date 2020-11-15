В Минске начались задержания протестующих

В Минске у станции метро "Пушкинская" начали задерживать протестующих, которые выступают против белорусского лидера Александра Лукашенко.

Около станции метро уже собрались несколько сотен человек. Там же дежурят несколько автобусов милиции и внутренних войск, вооружённых огнестрельным оружием.

На данный момент уже было задержано около 20 человек.