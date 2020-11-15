Глава SpaceX Илон Маск назвал COVID-19 разновидностью простуды.
Ранее предприниматель получал противоречивые результаты теста на коронавирус. В один день тесты показали положительный и отрицательный результаты.
"Я получаю совершенно разные результаты из разных лабораторий, но, скорее всего, у меня умеренный случай COVID. Мои симптомы — это симптомы легкой простуды, что неудивительно, поскольку коронавирус — это разновидность простуды", — объяснил Маск.
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