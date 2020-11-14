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Глава ФЗНЦ: освобождение россиян должно стать приоритетом ООН

Член Общественной палаты РФ, президент ФЗНЦ Александр Малькевич обратился к и. о. спецпредставителя МООНПЛ Стефани Уильямс на фоне Форума политического диалога Ливии в Тунисе. Он призвал дипломата поднять вопрос об освобождении российских ученых Максима Шугалея и Самера Суэйфана.

Граждане РФ прибыли в Триполи в 2019 году. Они занимались исследованием общественного мнения. Несмотря на все имеющиеся разрешающие документы боевики Правительства национального согласия (ПНС) задержали Шугалея и Суэйфана и поместили в тюрьму "Митига" без предъявления обвинений.

Член Общественной палаты РФ отметил, что Уильямс, как представитель миротворческой миссии, способна повлиять на возвращение россиян на Родину. Соответствующее обращение было направлено на официальный сайт МООНПЛ на имя главы организации.

Глава ФЗНЦ: освобождение россиян должно стать приоритетом ООН. 409465.jpeg

Перевод письма главы ФЗНЦ Александра Малькевича с английского языка прилагается:

Руководителю миссии ООН в Ливии

г-же Стефани Уильямс

 

Уважаемая госпожа Уильямс!

С 9 ноября в Тунисе проводится Ливийский Форум политического диалога, на котором присутствуют 75 делегатов во всей Ливии. Обращаюсь к Вам как к руководителю Миссию ООН, под эгидой которой организован Форум политического диалога.

17 мая 2019 года в столице Ливии Триполи были похищены работавшие там российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Они до сих пор находятся в заключении у структур, подконтрольных МВД ПНС Ливии, в ужасных условиях, тяжелом физическом состоянии. Еще две недели назад мы надеялись, что наших коллег вот-вот освободят, однако надежды не оправдались. На Форуме политического диалога в Тунисе присутствуют делегаты, которые имеют отношение к структурам, удерживающим россиян. Скорее всего, российских специалистов-социологов хотят использовать для политического торга. В качестве претендента на должность премьер-министра Ливии называется имя человека, который причастен к их похищению.

Уважаемая г-жа Уильямс, прошу Вас употребить все возможное влияние для того, чтобы Форум политического диалога рассмотрел вопрос освобождения российских граждан как одно из условий продолжения политического диалога в Ливии. Уверен, Вы как представитель ООН, выполняющую миротворческую миссию в Ливии, способны ради мира в Ливии, руководствуясь принципами приоритета прав человека, организовать освобождение лишенных без вины свободы Максима Шугалея и Самера Суэйфана.

Александр Малькевич добавил, что на форуме в Тунисе принимаю участие 75 делегатов, среди которых присутствуют представители ПНС Ливии, отдавшие приказ похитить российских социологов. Одним из них является "министр" внутренних дел Фатхи Башага, планирующий занять пост премьера Ливии. Глава ФЗНЦ не исключил, что Шугалея и Суэйфана планируют использовать для политического шантажа.

Ранее издание Bloomberg сообщало, что ПНС начало приготовления к возвращению россиян на Родину. Передача была запланирована на ноябрь 2020 года, однако она так и не состоялась.

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