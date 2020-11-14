Жапаров сложил полномочия президента Киргизии

Исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров отказался от поста главы государства ради участия в президентских выборах, которые назначены на 10 января 2021 года.

Напомним, в Киргизии произошёл политический кризис после парламентских выборов. Массовые акции протеста спровоцировали отставки членов правительства и президента страны. Парламентские выборы были признаны несостоявшимися.