Исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров отказался от поста главы государства ради участия в президентских выборах, которые назначены на 10 января 2021 года.
Напомним, в Киргизии произошёл политический кризис после парламентских выборов. Массовые акции протеста спровоцировали отставки членов правительства и президента страны. Парламентские выборы были признаны несостоявшимися.
Главным итогом завершившейся войны в Карабахе стал проигрыш альянса Турция – Великобритания и США, и это заметила даже Грузия.