В Грузии не будут проводить повторные парламентские выборы, несмотря на проходящие в стране массовые протесты.

Об этом сообщил глава партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе.

"Партия "Грузинская мечта" не рассматривает то, чтобы поставить под сомнение выраженную свободную волю грузинского народа, (не рассматривает) проведение повторных выборов или подобных вопросов. Мы должны уважать каждого избирателя и каждый выбор, который был выражен поддержкой как оппозиционных партий, так и "Грузинской мечты", — пояснил политик.