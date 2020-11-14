Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала европейские страны к введению санкций против белорусского бизнеса.
По её мнению, ограничительные меры должны быть направлены против бизнеса, который поддерживает действующего президента республики Александра Лукашенко.
"Индивидуальные санкции против граждан Беларуси, причастных к фальсификациям на выборах и политическим репрессиям, стали важным первым шагом ЕС. Этот список следует расширить и рассмотреть вопрос о санкциях против бизнеса, поддерживающего режим", — отметила Тихановская.
Главным итогом завершившейся войны в Карабахе стал проигрыш альянса Турция – Великобритания и США, и это заметила даже Грузия.