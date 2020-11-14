Тихановская призвала ввести санкции против белорусского бизнеса

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала европейские страны к введению санкций против белорусского бизнеса.

По её мнению, ограничительные меры должны быть направлены против бизнеса, который поддерживает действующего президента республики Александра Лукашенко.