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Лукашенко высказался о смерти Джигарханяна

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал заявление в связи с кончиной Армена Джигарханяна.

"Армен Борисович прошел длинный жизненный и профессиональный путь, реализовал себя как выдающийся режиссер, актер и педагог. Его многочисленные работы навсегда вошли в золотой фонд современного театрального и кинематографического искусства, оставив яркий след в истории", — утверждает белорусский лидер.

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Лукашенко высказался о смерти Джигарханяна
В Лиге кулачных боёв состоялся рекордный нокаут за три секунды
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