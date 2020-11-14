Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал заявление в связи с кончиной Армена Джигарханяна.

"Армен Борисович прошел длинный жизненный и профессиональный путь, реализовал себя как выдающийся режиссер, актер и педагог. Его многочисленные работы навсегда вошли в золотой фонд современного театрального и кинематографического искусства, оставив яркий след в истории", — утверждает белорусский лидер.