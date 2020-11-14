Экономика Украины не выдержит полного локдауна, который может быть введён в стране из-за всплеска заболеваемости коронавирусом.

Такое заявление сделал глава украинского Минздрава Максим Степанов.

"Многие европейские страны прибегли к полному локдауну… Но у нашей страны есть особенности, которые называются "мы экономически не выдержим полного локдауна"… Поэтому нам нужно найти другое решение. Мы его нашли: это карантин выходного дня", — утверждает министр.