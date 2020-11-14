Президент США Дональд Трамп утром 14 ноября провёл пресс-конференцию с журналистами и впервые признал, что может проиграть президентские выборы.
Однако журналистов заинтересовало не это. Они обратили внимание на изменившийся цвет волос главы государства. Раньше у Трампа были золотистые волосы, однако сейчас они полностью поседели.
Напомним, в США до сих пор идёт подсчёт голосов после президентских выборов. Трамп продолжает обвинять Байдена в фальсификации.
Главным итогом завершившейся войны в Карабахе стал проигрыш альянса Турция – Великобритания и США, и это заметила даже Грузия.