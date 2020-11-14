Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал телеграмму в связи с кончиной известного актёра Армена Джигарханяна.

"Своими ролями в картинах "Здравствуй, это я!", "Новые приключения неуловимых", "Собака на сене", "Когда наступает сентябрь", "Тегеран-43", "Невеста с севера" и многих других известных фильмах и спектаклях он навсегда останется в нашей истории как исключительный образ интеллигента и армянина. Разделяю горе семьи, коллег, поклонников мастера в момент этой большой утраты", - написал политик.