Президент Белоруссии Александр Лукашенко жёстко ответил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Ранее Зеленский обратился к Лукашенко без указания должности.

"Володе Зеленскому надо сейчас опасаться, чтобы его кто-то не назвал просто Зеленским, а не президентом. По-моему, всё к тому идет. С 70 с лишним процентов он обвалился вот недавно — кто 22, кто 28, кто 30 даёт процентов (по рейтингу на Украине). Надо умудриться, чтобы за полтора-два года обвалить доверие к себе со стороны народа. Поэтому грубо скажу: "Чья бы корова мычала, а Зеленского — молчала", — отметил белорусский лидер.