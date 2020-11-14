Нынешний американский лидер Дональд Трамп готов оставить пост главы государства, если проиграет на президентских выборах.

Такое мнение высказал журналист телеканала Fox News Хералдо Ривера после общения с Трампом.

"Он заверил меня, что является реалистом и поступит правильно. Он создал у меня полное впечатление того, что, если ситуация сложится не в его пользу, если все законно поданные голоса подсчитаны, он будет следовать Конституции Соединённых Штатов. Он освободит офис президента в оговорённые Конституцией сроки", — пояснил Ривера.