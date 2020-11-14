Президент США Дональд Трамп впервые допустил, что может не возглавить следующую администрацию главы государства.
"Что бы ни произошло в будущем, кто знает, какой будет следующая администрация? Видимо, время покажет", — пояснил американский лидер.
Также Трамп сообщил, что его администрация не будет уходить на карантин из-за пандемии коронавируса.
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