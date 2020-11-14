Трамп впервые допустил, что может проиграть выборы

Президент США Дональд Трамп впервые допустил, что может не возглавить следующую администрацию главы государства.

"Что бы ни произошло в будущем, кто знает, какой будет следующая администрация? Видимо, время покажет", — пояснил американский лидер.

Также Трамп сообщил, что его администрация не будет уходить на карантин из-за пандемии коронавируса.