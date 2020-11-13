Столтенберг: всё, что делает НАТО, носит оборонительный характер

В НАТО понимают важность диалога с Россией и готовы его поддерживать. Все маневры блока, в том числе в странах Прибалтики, носят "исключительно оборонительный характер", так что поводов для негативной оценки быть не должно.

Рассказывая о работе с Россией, генсек альянса Йенс Столтенберг подчеркнул: наша страна остаётся крупнейшим соседом блока, так что взаимный диалог с ней очень важен.

"К сожалению, пандемия не изменила того факта, что мы всё ещё сталкиваемся со многими вызовами. Агрессивные и военные действия России не ослабевают", — отмечает при этом Столтенберг.

Присутствие блока в Прибалтике нужно для обеспечения безопасности членов НАТО, заявил Столтенберг. А диалог с Россией нужен, чтобы "избежать инцидентов, происшествий и просчётов".

Напомним: ранее президент Украины Владимир Зеленский выставил блок НАТО "последней надеждой страны".

По материалам сайта regnum. ru.