Пекин поздравил Байдена с победой на выборах

Продолжается пополнение "сторонников Байдена": с победой в президентской гонке "Сонного Джо" поздравили власти Китая. По данным Bloomberg, из Поднебесной пришли поздравления как самому Джо, так и его супруге, Камале.

"Мы следим за реакцией на эти президентские выборы в США как внутри самих Соединенных Штатов, так и со стороны международного сообщества", — рассказал официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

В ходе одного из брифингов чиновник отметил, что выбор американского народа в Китае уважают, а до сих пор Байдена не поздравляли потому, что Трамп "ходил по судам".

"Мы понимаем, что результат президентских выборов в США будет определен в соответствии с американскими законами и процедурами", — резюмировал Вэньбинь.

Напомним: ранее из Штатов пришла занятная статистика, согласно которой 15% проголосовавших за Байдена не смогли внятно ответить, зачем они это сделали.

По материалам сайта iz. ru.