Кравчук назвал Украину "пламенем в центре Европы"

Несмотря на все попытки России повлиять на Донбасс, положение Москвы не такое уж и хорошее. Более того — к конфликту активно проявляют интерес Штаты в целом и Джо Байден в частности, а значит, есть надежда, что "пламя в центре Европы" увидят все.

Рассказывая об интересе Байдена к кризису на Донбассе, глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил: Россия уже не сможет диктовать свои условия.

"Джо Байден в разговоре с европейскими лидерами среди горячих точек дважды назвал Украину. Думаю, это хороший знак. Европа, США и весь цивилизованный мир видят, что в данном случае это не просто маленькая точка на карте. Это пламя в центре Европы, которое в любое время может стать катастрофой", — высказался политик.

Напомним, позиция Украины остаётся прежней: Киев обвиняет Москву в агрессии и стремится доказать, что Россия ввела в регион войска. Минские соглашения же в Киеве назвали "политической удавкой" — об этом Кравчук рассказывал ранее.

По материалам regnum. ru.