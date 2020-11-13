Очередным громким высказыванием порадовал публику президент Белоруссии Александр Лукашенко. Ранее известный своими «вредными советами» по лечению коронавируса мёдом и водкой, белорусский лидер раскрыл новые подробности, касающиеся пандемии.
"Коронавирус - лишь повод, ширма, под которой глобальные игроки пытаются переделить мир на свой манер. Понятно, что у них есть планы и на постсоветском пространстве, в том числе и на Белоруссию", - высказался Лукашенко.
Напомним, что в Белоруссии продолжаются митинги, недовольные результатами президентских выборов люди всё ещё выходят на улицы. По данным представителей СМИ, против демонстрантов используют водомёты и резиновые дубинки.
Ранее в Кремле сообщили, что «поддерживают не лично Лукашенко, а легитимного президента Белоруссии».
По материалам сайта tass.ru.
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