Лукашенко назвал коронавирус "ширмой для перераспределения мира"

Очередным громким высказыванием порадовал публику президент Белоруссии Александр Лукашенко. Ранее известный своими «вредными советами» по лечению коронавируса мёдом и водкой, белорусский лидер раскрыл новые подробности, касающиеся пандемии.

"Коронавирус - лишь повод, ширма, под которой глобальные игроки пытаются переделить мир на свой манер. Понятно, что у них есть планы и на постсоветском пространстве, в том числе и на Белоруссию", - высказался Лукашенко.

Напомним, что в Белоруссии продолжаются митинги, недовольные результатами президентских выборов люди всё ещё выходят на улицы. По данным представителей СМИ, против демонстрантов используют водомёты и резиновые дубинки.

Ранее в Кремле сообщили, что «поддерживают не лично Лукашенко, а легитимного президента Белоруссии».

По материалам сайта tass.ru.