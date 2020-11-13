Байден скопировал план Трампа по борьбе с коронавирусом

Весьма забавное совпадение нашли эксперты системы здравоохранения Штатов в планах Трампа и Байдена по борьбе с коронавирусом. Как отметил для CNN министр здравоохранения США Алекс Азар, методы Байдена, который тот хочет использовать после становления президентом, невероятно похожи на то, что задумывал Трамп.

Рассказывая о будущих программах борьбы с коронавирусом, Азар уточнил: "план Байдена" мало того, что похож на "план Трампа", — часть его пунктов уже успешно реализуется.

"План Байдена по борьбе с коронавирусом страшно напоминает наш план, тот, который мы осуществляли ранее и осуществляем сейчас. Демократы сказали: нужно вкладывать средства в разработку вакцин и терапевтических средств. Но мы уже потратили на это миллиарды", — резюмировал Азар.

Напомним, что одной из ключевых обвинительных "дубин" Трампа было требование Байдена "закрыть страну на карантин". Трамп считал, что такое решение слишком негативно отразится на экономике.

По материалам сайта regnum. ru.