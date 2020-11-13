"Получаем крохи": мэр украинского Львова раскритиковал карантинные меры

«Карантином выходного дня», который вводят на Украине, недовольны остались не только чиновники Рады, но и руководители городов. Своё негативное отношение к новым мерам властей выразил в эфире канала «1+12 мэр Львова Андрей Садовый.

Садовый отметил, что для Львова, который традиционно считается «городом малого и среднего бизнеса», новый карантин - очень болезненный удар. Во многом финансовые потери города связаны как раз с коронавирусными ограничениями.

«В этом году мы, как город, недополучаем 1 млрд грн. Знаете, сколько государство забирает из нашего бюджета реверсной дотации? 591 млн. Город отдаёт деньги в бюджет страны и получает крохи из фонда по борьбе с последствиями пандемии. Как мы можем сосуществовать в стране, когда одним можно всё, а другим ничего?», - вознегодовал Садовый.

По прогнозам мэра, без работы останутся около 50 000 человек, которые «окажутся на улице». По последним данным, власти Львова планируют отказаться от «карантина выходного дня» на территории города.

По материалам сайта regnum.ru.