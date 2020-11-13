Байден планирует назначить Хиллари Клинтон послом в ООН

Джо Байден продолжает "раздавать портфели".

Сегодня стало известно, что "рассматривается возможность назначения бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон послом его администрации в ООН".

Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на "человека, знакомого с этим вопросом".

"Клинтон обсуждается как потенциальный кандидат, потому что это якобы повысит престиж и положение США после того, как президент Байден вступит в должность", — пишет издание.

Новость о возможном выдвижении Хиллари Клинтон последовала после того, как Байденом был "назначен" глава администрации Белого дома. Об этом подробнее — в материале на сайте "Правды.Ру":

Джо Байден назначил главу своей администрации в Белом доме