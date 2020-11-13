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Советник Трампа: он знает, что всё кончено

Журналисты издания New York Times проанализировали имеющуюся в открытом доступе информацию и сделали вывод: если Трамп проиграет выборы, у него остаётся практически единственный вариант действий — выдвигаться снова в 2024 году.

Советник Трампа: он знает, что всё кончено

По данным журналистов, Трамп, активно кричащий на всех углах о своей "победе" и критикующий Джо Байдена на "подтасовки", всё ещё не имеет четкого плана действий на случай, если Байден и правда выиграет. Основной "аргумент" команды Трампа — обращения в суд, но суд будет опираться на официальные итоги выборов.

"Хотя мы знаем, что существует множество необоснованных заявлений и возможностей для дезинформации о процессе наших выборов, мы можем заверить вас: выборы были честными", — сообщают тем временем из Министерства внутренней безопасности.

"Трамп знает, что всё кончено", — рассказал один из его советников.

Проблема для Трампа заключается в том, что Байден, по предварительным подсчётам, всё-таки набрал 270 голосов выборщиков, нужных для победы, тогда как у Трампа их 214.

"Заявления о мошенничестве на выборах, свидетельств которых никто из нас не видел, не обоснованы", — поставил точку один федеральных чиновников, Бенджамин Ховланд

По материалам сайта aif. ru.

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