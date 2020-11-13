Из Бельгии высланы ультраправые активисты, планировавшие сжечь Коран

Бельгия выдворила из страны пятерых датских ультраправых активистов, которые, по словам госсекретаря по вопросам убежища Сэмми Махди являлись "серьезной угрозой общественному порядку".

Согласно их странице в Facebook, эти пятеро являются соратниками датского ультраправого политика Расмуса Палудана, высланного на текущей неделе из Франции за намерение сжечь Коран в Париже.

Ранее он провёл месяц в тюрьме в Дании за ряд преступлений, включая размещение антиисламских видеороликов в социальных сетях своей партии "Страм курс" (жесткая линия).

Выявив связи Палудана, бельгийская полиция заподозрила, что эти пятеро планировали сжечь Коран в районе Моленбек-Сен-Жан в Брюсселе, где проживает большая марокканская община, сообщают местные СМИ.

Сэмми Махди, сам сын иракского беженца, заявил, что

"им было приказано быстро покинуть страну, что они и сделали. В задержании было отказано, поскольку эти люди представляют серьезную угрозу общественному порядку в Бельгии."

Махди добавил: