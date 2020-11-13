Бельгия выдворила из страны пятерых датских ультраправых активистов, которые, по словам госсекретаря по вопросам убежища Сэмми Махди являлись "серьезной угрозой общественному порядку".
Согласно их странице в Facebook, эти пятеро являются соратниками датского ультраправого политика Расмуса Палудана, высланного на текущей неделе из Франции за намерение сжечь Коран в Париже.
Ранее он провёл месяц в тюрьме в Дании за ряд преступлений, включая размещение антиисламских видеороликов в социальных сетях своей партии "Страм курс" (жесткая линия).
Выявив связи Палудана, бельгийская полиция заподозрила, что эти пятеро планировали сжечь Коран в районе Моленбек-Сен-Жан в Брюсселе, где проживает большая марокканская община, сообщают местные СМИ.
Сэмми Махди, сам сын иракского беженца, заявил, что
"им было приказано быстро покинуть страну, что они и сделали. В задержании было отказано, поскольку эти люди представляют серьезную угрозу общественному порядку в Бельгии."
Махди добавил:
"В нашем обществе, которое уже очень поляризовано, нам не нужны люди, которые приходят распространять ненависть."
Вина за развал экономики Украины и Литвы лежит не только на местных политиках, но и на их избирателях, считает эксперт Василий Колташов.